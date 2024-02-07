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Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 9...

Chery готовит для РФ самый крупный кроссовер Tiggo мощностью 261 л.с.

Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 9 в 2024 году

Китайский автоконцерн Chery в 2024 году представит новую модель Tiggo во всех регионах присутствия марки, включая рынок России. Это стало известно из официального сообщения, распространенного компанией-автопроизводителем.

Источник из автоотрасли предположил, что речь идет модели с индексом 9 – самой крупной в линейке Tiggo. Первоначально руководство китайского бренда планировало представить новинку еще в 2023 году.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9
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Согласно заявлению представителей компании, кроссовер призван соответствовать «глобальным требованиям пользователей с точки зрения технических характеристик». Автомобиль оснастят современными технологичными новациями, причем в Chery заверили, что Tiggo 9 будет «соответствовать мировым пятизвездочным стандартам безопасности».

Длина Chery Tiggo 9 – 4820 мм при колесной базе 2820 мм, это самая крупная модель в линейке. В Китае дебют модели состоялся еще в начале 2023 года. У кроссовера под капотом турбомотор объемом 2,0 л и мощностью 261 л. с., 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, привод – передний. На выбор покупателей есть модель в полноприводном варианте и с восьмидиапазонным автоматом, в линейке есть также версия с гибридной силовой установкой.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
07.02.2024
Фото:Wikimedia
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