Toyota запатентовала матрас – большой и надувной (объясняем, зачем)

Тойота подала заявку на патент бесполезной штуковины

Автопроизводители каждый божий день подают заявки на патенты. Одни изобретения идут в производство, другие – в стол (прикольно, но делать это никто не собирается), а третьи – в СМИ, чтобы повеселить читателей.

Сегодня мы имеем дело с третьим вариантом патента от Toyota.

Патент № US 11 858,408 B1 был подан еще в июне 2022 года, но опубликован только сейчас. По сути, это надувной матрас, который крепится к нижней части кунга пикапа. Одно нажатие кнопки, и матрас надувается под крышкой, заполняя все пространство под ней. Нажимаем кнопку снова, и матрас сдувается.

Матрас для пикапов от Toyota

Зачем нужен такой баян? Такой матрас должен прижимать к полу грузового отсека пикапа всякий мелкий груз, чтобы он не болтался и не прыгал во время движения. Но в Тойоте предупреждают, что матрас не стоит использовать, если вы перевозите что-то острое, что может проткнуть дорогую патентованную вещь.

Матрас может иметь умную систему управления, которая будет регулировать давление в нем, в зависимости от количества груза, его объема и степени неровности дороги.

Что ж, это была бы еще одна ломучая и дорогая в ремонте вещь.