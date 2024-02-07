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Эти звуки машины не должны вас пугать
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Эти звуки машины не должны вас пугать

Вадим Стрельбицкий: не всегда нужно пугаться звуков, издаваемых автомобилем

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий подчеркивает, что определенные звуки автомобиля не должны вызывать тревогу у владельцев.

Во-первых, шум от шин при движении является нормальным явлением и не должен вызывать беспокойство. Этот звук зависит от типа резины, состояния дороги, скорости и других факторов.

Во-вторых, шум от работы вентиляции и кондиционера также является обычным. Его уровень может варьироваться в зависимости от настроек системы и ее использования.

В-третьих, нормальные звуки от амортизаторов и подвески могут включать небольшие скрипы или стуки при движении по неровной дороге.

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Шумы, издаваемые двигателем, не всегда свидетельствуют о поломке. Некоторые звуки, такие как щелчки или тихие шумы, могут быть обусловлены работой различных компонентов двигателя.

Эксперт отмечает, что следует обращаться к специалистам сервиса, если шумы сопровождаются другими странными звуками или если различные системы начинают давать сбои, что может указывать на неисправности, которые требуют диагностики и ремонта.

Можно ли пользоваться ручником зимой? Раньше опытные водители советовали не ставить зимой машину на ручник, чтобы избежать примерзания колодок к тормозному барабану. И тогда это не было лишено смысла, материал тормозных колодок отечественного производства был очень гигроскопичен. Что изменилось с тех пор рассказал наш эксперт Алексей Ревин.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
07.02.2024
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