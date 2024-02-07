Эти звуки машины не должны вас пугать

Вадим Стрельбицкий: не всегда нужно пугаться звуков, издаваемых автомобилем

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий подчеркивает, что определенные звуки автомобиля не должны вызывать тревогу у владельцев.

Во-первых, шум от шин при движении является нормальным явлением и не должен вызывать беспокойство. Этот звук зависит от типа резины, состояния дороги, скорости и других факторов.

Во-вторых, шум от работы вентиляции и кондиционера также является обычным. Его уровень может варьироваться в зависимости от настроек системы и ее использования.

В-третьих, нормальные звуки от амортизаторов и подвески могут включать небольшие скрипы или стуки при движении по неровной дороге.

Шумы, издаваемые двигателем, не всегда свидетельствуют о поломке. Некоторые звуки, такие как щелчки или тихие шумы, могут быть обусловлены работой различных компонентов двигателя.

Эксперт отмечает, что следует обращаться к специалистам сервиса, если шумы сопровождаются другими странными звуками или если различные системы начинают давать сбои, что может указывать на неисправности, которые требуют диагностики и ремонта.

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Источник: «Российская газета»