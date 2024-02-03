Можно ли пользоваться ручником зимой? Вот что думает эксперт

Эксперт Ревин: Вопреки слухам, пользоваться ручником зимой можно

В советские времена опытные водители советовали не ставить зимой машину на ручник, чтобы избежать примерзания колодок к тормозному барабану. Более того, ручником вообще старались не пользоваться, «чтобы он не изнашивался», и оставляли автомобиль преимущественно на передаче.

Тогда это имело смысл: материал тормозных колодок отечественного производства был очень гигроскопичен. Зимой снег, попадавший внутрь барабанного тормозного механизма, таял, пропитывал материал колодок и замерзал на стоянке. Чтобы растопить лед, владельцу приходилось лить горячую воду из чайника на барабаны.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, «За рулем:

– В моей практике был лишь один подобный случай, когда колодки, затянутые ручником, во время длительной стоянки немного приржавели к тормозному диску, и машина тронулась с легким щелчком. Да и то случилось это летом.

Ну а во всех других случаях ручником нужно пользоваться хотя бы для того, чтобы тормозной механизм не ржавел. К тому же стояночный тормоз может сыграть роль аварийного при выходе из строя основной тормозной системы, и поэтому важно, чтобы у вас был навык, развита моторика пользования ручным тормозом.

Необходимо всегда использовать ручной тормоз при стоянке на уклоне в условиях гололеда, особенно если речь идет о моноприводном автомобиле. Это обусловлено тем, что тормозное усилие, действующее только на ведущие колеса, может быть недостаточным, и автомобиль может начать скользить вниз. Например, в случае автомобилей с передним приводом, где выключенный двигатель удерживает передние колеса от вращения, ручник воздействует на задние колеса, создавая эффект «тормоза 4x4».

У заднеприводного автомобиля использование стояночного тормоза в таких условиях тоже является обязательным. Это связано с тем, что стояночный тормоз предотвращает работу свободного дифференциала. Если не использовать ручник и полагаться только на передачу, достаточно, чтобы одно из задних колес оказалось на льду, и вся машина может начать скатываться вниз по уклону.

На автомобилях с автоматической коробкой передач эксперт рекомендует всегда использовать ручной тормоз при парковке на крутых уклонах. В таких случаях фиксатор трансмиссии подвергается значительным нагрузкам, что может привести к его поломке или, по крайней мере, к трудному выключению режима «Р».