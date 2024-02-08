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Появилось еще два новых кода для автомобильных номеров

МВД: в Московской области появятся автомобильные номера с кодами 250 и 550

В Московской области появятся два новых кода для автомобильных номеров – 250 и 550, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. На данный момент в Подмосковье используются шесть кодов: 790, 50, 90, 150, 190 и 750.

Номера с региональным кодом 790 появились в Подмосковье относительно недавно - начиная с 2020 года. Когда они закончатся, будут выдавать регзнаки серий 250 и 550.

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Еду после ДТП без бампера, номера под стеклом – оштрафуют?

В регионе зарегистрировано более 3,5 млн автомобилей, и каждый год проводится более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в данные машин.

А можно ли управлять автомобилем вообще без номеров, если, скажем, новую машину только купили? Верховный суд высказался однозначно – нет, даже несмотря на то что владельцу отводится 10 дней для того, чтобы поставить машину на учет. Но автоматического права управлять транспортным средствам это не дает. Подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
08.02.2024
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