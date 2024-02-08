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Дань уважения: Sinomach дала название своему внедорожнику на кириллице
8 февраля
Дань уважения: Sinomach дала название своему внедорожнику на кириллице
Sinomach специально для продаж в РФ изменила...
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Дань уважения: Sinomach дала название своему внедорожнику на кириллице

Sinomach специально для продаж в РФ изменила название внедорожника

Китайская компания Sinomach специально для рынка России решила изменить название внедорожника Oting Paladin — теперь оно будет на кириллице. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«В компании приняли решение, что автомобиль Oting Paladin для российского рынка будет называться на русском языке "Паладин". Такой шаг направлен на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем», — подчеркнули в пресс-службе.
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Глава филиала «Гиперион лизинг» (подразделение Sinomach Automobile) Цзи Цзыюань рассказал, что Россия стала первой страной для экспорта продукции Sinomach.

«Именно этим обусловлено решение писать название первого автомобиля для России кириллицей», — добавил глава филиала.

Продажи внедорожника Паладин стартуют уже в феврале текущего года. Автомобиль создан на платформе Nissan Terra. Соответствующее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan китайский производитель подписал сроком на пять лет. Версия для российских потребителей оснащена турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л, мощностью 228 л.с., в паре с ним работает восьмиступенчатый автомат ZF.

В планах Sinomach вывести на российский рынок в 2024 году еще две модели под брендом Oting. Пока нет информации, будут ли названия новинок тоже писать кириллицей.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Sinomach
08.02.2024
Фото:Sinomach
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