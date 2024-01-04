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Новый внедорожник Nissan официально пришел в Россию – подробности

Рамный Oting Paladin с мотором 2.0 и АКП оценили в 3,8 млн рублей

В России появится шестиместный внедорожник от бренда Dayun

Технически Oting Paladin – это Nissan Terra для китайского рынка, построенный на основе пикапа Navara.

Габаритами рамник близок к внедорожнику Haval Н9 (4882×1850×1875 мм). Передняя подвеска независимая двухрычажная, а сзади – неразрезной мост на пружинах.

Двухлитровый турбомотор носит марку… Mitsubishi. По первым впечатлениям, мощности в 228 л. с. тяжелому внедорожнику вполне хватает, тем более что работает двигатель с вменяемым 8‑ступенчатым автоматом ZF.

Oting Paladin привез в Россию дистрибьютор Sinomach Auto.
Oting Paladin привез в Россию дистрибьютор Sinomach Auto.
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Спустя четыре года: каким добрался до конвейера самый ожидаемый пикап

Полный привод выполнен по схеме part-time, есть понижающая передача с отношением 3,48. Оба межколесных дифференциала дополнены блокировками Eaton. Диагонального вывешивания он не боится даже при неактивных блокировках, да и вывесить колесо непросто – ход подвески внушительный. Есть и функция силового разворота, когда для уменьшения радиуса поворота блокируется заднее внутреннее колесо.

Хотя внедорожник построен на базе пикапа, дешевизны в интерьере не ощущается, но рамная конструкция и высокий уровень пола не дают удобно сесть ни спереди, ни сзади – подушки сидений расположены низко. Зато багажник огромный.

Интерьер Oting Paladin дешевым не назовешь.
Интерьер Oting Paladin дешевым не назовешь.

На первых экземплярах смутило, что инородные кнопки обогрева передних сидений стоят на боковинах тоннеля, а обод руля обтянут неровным чехлом с нитями обогрева. Посмотрим, что будет на товарных машинах.

Базовая версия Делюкс с задним приводом стоит 3,8 млн рублей, Премиум с полным приводом на 450 тысяч дороже. А самый дорогой Oting Paladin обойдется в 4,5 млн.

У Паладина есть и семиместная версия, но к нам она пока поставляться не будет.
У Паладина есть и семиместная версия, но к нам она пока поставляться не будет.
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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:фирмы-производителя
Количество просмотров 1
04.01.2024
Фото:фирмы-производителя
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