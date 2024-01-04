Новый внедорожник Nissan официально пришел в Россию – подробности
Технически Oting Paladin – это Nissan Terra для китайского рынка, построенный на основе пикапа Navara.
Габаритами рамник близок к внедорожнику Haval Н9 (4882×1850×1875 мм). Передняя подвеска независимая двухрычажная, а сзади – неразрезной мост на пружинах.
Двухлитровый турбомотор носит марку… Mitsubishi. По первым впечатлениям, мощности в 228 л. с. тяжелому внедорожнику вполне хватает, тем более что работает двигатель с вменяемым 8‑ступенчатым автоматом ZF.
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Полный привод выполнен по схеме part-time, есть понижающая передача с отношением 3,48. Оба межколесных дифференциала дополнены блокировками Eaton. Диагонального вывешивания он не боится даже при неактивных блокировках, да и вывесить колесо непросто – ход подвески внушительный. Есть и функция силового разворота, когда для уменьшения радиуса поворота блокируется заднее внутреннее колесо.
Хотя внедорожник построен на базе пикапа, дешевизны в интерьере не ощущается, но рамная конструкция и высокий уровень пола не дают удобно сесть ни спереди, ни сзади – подушки сидений расположены низко. Зато багажник огромный.
На первых экземплярах смутило, что инородные кнопки обогрева передних сидений стоят на боковинах тоннеля, а обод руля обтянут неровным чехлом с нитями обогрева. Посмотрим, что будет на товарных машинах.
Базовая версия Делюкс с задним приводом стоит 3,8 млн рублей, Премиум с полным приводом на 450 тысяч дороже. А самый дорогой Oting Paladin обойдется в 4,5 млн.
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