Новый внедорожник Nissan официально пришел в Россию – подробности

Рамный Oting Paladin с мотором 2.0 и АКП оценили в 3,8 млн рублей

Технически Oting Paladin – это Nissan Terra для китайского рынка, построенный на основе пикапа Navara.

Габаритами рамник близок к внедорожнику Haval Н9 (4882×1850×1875 мм). Передняя подвеска независимая двухрычажная, а сзади – неразрезной мост на пружинах.

Двухлитровый турбомотор носит марку… Mitsubishi. По первым впечатлениям, мощности в 228 л. с. тяжелому внедорожнику вполне хватает, тем более что работает двигатель с вменяемым 8‑ступенчатым автоматом ZF.

Oting Paladin привез в Россию дистрибьютор Sinomach Auto.

Полный привод выполнен по схеме part-time, есть понижающая передача с отношением 3,48. Оба межколесных дифференциала дополнены блокировками Eaton. Диагонального вывешивания он не боится даже при неактивных блокировках, да и вывесить колесо непросто – ход подвески внушительный. Есть и функция силового разворота, когда для уменьшения радиуса поворота блокируется заднее внутреннее колесо.

Хотя внедорожник построен на базе пикапа, дешевизны в интерьере не ощущается, но рамная конструкция и высокий уровень пола не дают удобно сесть ни спереди, ни сзади – подушки сидений расположены низко. Зато багажник огромный.

Интерьер Oting Paladin дешевым не назовешь.

На первых экземплярах смутило, что инородные кнопки обогрева передних сидений стоят на боковинах тоннеля, а обод руля обтянут неровным чехлом с нитями обогрева. Посмотрим, что будет на товарных машинах.

Базовая версия Делюкс с задним приводом стоит 3,8 млн рублей, Премиум с полным приводом на 450 тысяч дороже. А самый дорогой Oting Paladin обойдется в 4,5 млн.

У Паладина есть и семиместная версия, но к нам она пока поставляться не будет.