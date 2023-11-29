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Китайский концерн Sinomach Automobile официально привезет в Россию внедорожник Oting

В России начнутся продажи нового внедорожника Oting Paladin на базе Nissan

Официальный дистрибьютер марки Oting в России Sinomach Automobile 28 ноября раскроет цены на автомобиль и расскажет о дилерской политике. Достоверно известно, что будет сформирована специальная сеть автосалонов, а дистрибьютор заключил контракт с Oting на пять лет.

Paladin построен на платформе Nissan Terra 2018 года, в комплектации заявлены силовые агрегаты от Mitsubishi. У модели изменена решетка радиатора и модернизированный салон. Такие машины через неофициальные каналы привозят в РФ и продают за 3,8 млн рублей.

Oting Paladin
Oting Paladin
Oting Paladin
Oting Paladin
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В салоне Paladin есть большой дисплей диагональю 12 дюймов, но на передней панели нет обычной мультимедийной системы, как у Nissan, а также элементов управления климатическим оборудованием.

Семиместной версии не будет, автомобиль оснащен наддувным мотором объемом 2,0 л, в Китае его мощность 220 л.с. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод. Все технические подробности автомобиля для России пока держатся в секрете, габаритами Paladin сопоставим с Tank 500.

Цена на китайском рынке составляет 170 000 юаней (2,1 млн рублей по актуальному курсу). Выпускают внедорожники на предприятии Zhengzhou Nissan, частью заводов владеет автогигант Dongfeng. В планах компании вывести на рынок России в 2024 году еще две модели нового бренда на базе Nissan.

Источник: car.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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