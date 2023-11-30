Это же Nissan! Ушедший из России японский бренд вернется под китайской маркой

В РФ в 2024 году начнутся продажи внедорожника Nissan X-Terra под брендом Oting

Продажи внедорожника Oting Paladin стартуют в России уже в начале следующего года. Официальный дистрибьютор в РФ – компания Sinomach из Китая, которая специализируется на производстве сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также продукции тяжелого машиностроения.

Производство Paladin наладили на совместном предприятии Zhengzhou Nissan в городе Ухань. Sinomach владеет заводом совместно с Dongfeng, на заводах которого выпускают автомобили Nissan для китайского рынка: седаны Altima, кроссоверы Qashqai, X-Trail и пикап Pathfinder. Дистрибьютор намерен открыть в Москве и Петербурге 15 дилерских центров, затем автосалоны появятся в других российских регионах.

Oting Paladin

Внедорожник Oting Paladin немного отличается от Nissan Terra в дизайне кузова и салона, но в части технических характеристик отличий нет. Он оснащен лицензионным бензиновым турбомотором Mitsubishi с заводским индексом 4K31, объем которого составляет 2,0 л (228 л.с.; 360 Нм), в паре с ним работает восьмиступенчатый автомат ZF.

Цена базовой моноприводной комплектации — 3,8 млн рублей, в двух других комплектациях (за 4,3 млн рублей и 4,5 млн рублей) — полный привод (part-time) с понижающей передачей и семью режимами внедорожного движения. У полноприводных моделей три блокировки: межосевая Eaton и две межколесных. В списке оснащения: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, контроля скрытых зон и автоматического торможения перед препятствием. Машина в топовой версии имеет камеры кругового обзора.

В планах Sinomach на ближайшие три года — продавать на рынке РФ порядка 10 тысяч машин в год, затем компания намерена локализовать производство автомобилей в России.

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Источник: gazeta.ru