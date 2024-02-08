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В России стремительно стареет автопарк: владельцы чаще заезжают в сервис
8 февраля
В России стремительно стареет автопарк: владельцы чаще заезжают в сервис
Fit Service: автопарк в России стареет, сервисы...

В России стремительно стареет автопарк: владельцы чаще заезжают в сервис

Fit Service: автопарк в России стареет, сервисы готовятся к наплыву клиентов

В международной сети автосервисов Fit Service констатируют, что средний возраст автомобилей, обслуживавшихся у них в 2023 году, был 12,3 года, а доля машин в возрасте 15 лет и более за последний год выросла с 25 до 35%.

Глава сети Fit Service Татьяна Овчинникова отмечает, что старение автопарка означает, что ремонты машин будут чаще и сложнее. Многие водители не в состоянии поменять автомобиль на более свежий, учитывая текущие цены на авторынке, и поэтому вкладываются в поддержание работоспособности того, что есть. При этом средний пробег заезжающих на сервис автомобилей сократился на 4%, что говорит о том, что владельцы стали ограничивать поездки с целью сберечь свои транспортные средства.

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Среди моделей с пробегом самые популярные – «японцы»

Сегодняшнее состояние автомобилей не оставляет возможности откладывать ремонт в целях экономии. В результате станции техобслуживания всё чаще сталкиваются со сложными ремонтными работами, требующими больше времени и компетенций. Таким образом, растут требования для специалистов СТО в отношении уровня их профессионализма, отметила топ-менеджер.

Среди автомобилей с пробегом есть очень ликвидные – это машины марок Kиа и Джили, чтобы их продать, владельцу достаточно около 30 дней. Если рассматривать по моделям, то Geely Atlas, в среднем, «уйдет» за 29 дней, а Kia Soul и Hyundai Creta можно продать за 32 дня.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
08.02.2024
Фото:Depositphotos
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