Из машин на парковках перестали воровать магнитолы. Сейчас другая напасть

Самыми частыми проблемами для водителей стали снег с крыши и мелкие ДТП

Страховая компания Simble провела исследование о рисках, связанных с оставлением автомобилей на парковках. Опрос показал, что 65% водителей считают падение снега с крыш домов самым частым страховым случаем этой зимы. Они отмечают, что даже небольшие объемы снега могут серьезно повредить крышу, капот или багажник автомобиля.

Вторым по значимости риском водители называют мелкие аварии, когда машина получает царапины или другие повреждения. Часто такие происшествия происходят по неосторожности других водителей, так считают 28% опрошенных.

Снег традиционно остается основным источником страховых случаев. Многие автолюбители предпочитают оставлять свои машины под крышами домов, но даже небольшой объем упавшего с большой высоты снега может привести к серьезным повреждениям, из-за перепадов температуры снег становится очень тяжёлым.

В исследовании отмечается, что угоны и кражи деталей водители не считают сегодня такой уж большой опасностью. Только 5% и 2% опрошенных соответственно указали на этот риск. Это объясняется повсеместным внедрением камер наблюдения, обеспечивающих высокий уровень безопасности на парковках.

В онлайн-исследовании приняли участие 25 тысяч водителей.

На этой неделе столицу атаковал снежный циклон «Ольга». Он отметился обильными снегопадами, ухудшением видимости и массовыми авариями на трассах и только недавно сместился в сторону Владимирской области. Его последствия в столице устраняют до сих пор, вероятно, теперь «Ольга» покажет свой характер в соседних регионах.

Кстати, присваивать имена европейским циклонам стали относительно недавно, эту моду ввели немецкие ученые. Запоминающееся имя позволяет донести до людей серьезность и даже опасность явления. Само по себе имя никакой смысловой нагрузки не несет. Напомним, предыдущий циклон носил имя «Ваня».