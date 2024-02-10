Вариатор – не приговор: нашли почти идеальный б/у кроссовер за 1,5 миллиона

Эксперт «За рулем»: Toyota RAV4 с мотором 2.0 и вариатором – надежная машина

Недостаток вариаторов – их непредсказуемый ресурс. Хотя некоторые экземпляры могут преодолеть без серьезных поломок более 300 тыс. км, такое возможно лишь при очень бережном отношении.

Эта коробка не любит интенсивных разгонов, езды без прогрева движка, редкую смену масла, пробуксовки, дерганье в пробках, таскание прицепа и удары ведущими колесами о бордюры. В современных условиях избежать всего этого сложно. Тем не менее вариатор вариатору рознь, и самые надежные из них в ценовом диапазоне до 1,2 до 1,5 млн рублей перечислил наш эксперт Сергей Зиновьев, отметив, в частности, Toyota RAV4.

За эти деньги предлагают машины третьего поколения 2010-2012 годов (рестайлинг). Автомобилей с гидромеханическим автоматом на рынке больше, но за те же деньги они старше (2006-2010) и с большим пробегом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Модель, в целом, очень надежная. Вариаторы – не исключение. Хотя классические автоматы потенциально служат вдвое дольше – при сопоставимых расходах на обслуживание. Это не очень расторопные четырехступенчатые агрегаты Aisin U140F или U241E, но после рестайлинга сохранились они только при моторе 2.4 в дорогих версиях Long или дизеле 2.2.

Базовый же двигатель 2.0 (148, 158 л.с.) стал сочетаться только с МКП и вариатором К111 (K111F для 4х4).

«Надежность» применительно к CVT следует понимать так: надежен, пока исправен. В этом смысле K111 ненамного превосходит аналоги Jatco – негативные процессы в вариаторах Aisin (эта фирма делает все трансмиссии для Тойоты) развиваются медленнее. Средний срок службы оценивают в 150-180 тысяч км. То есть, половина все-таки доживает до 200 тысяч.

Набор проблем с новым мотором 3ZR-FAE, заменяющим базовый 2.0 при рестайлинге, включает капризную систему изменения подъема клапанов (Valvematic), высокий расход масла и недолговечный насос системы охлаждения. Однако, несмотря на это, RAV4 остается вполне надежным автомобилем.

О других кроссоверах с вариатором на вторичном рынке, доступных за 1,2–1,5 млн рублей, читайте в нашей публикации.