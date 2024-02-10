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Вариатор – не приговор: нашли почти идеальный б/у кроссовер за 1,5 миллиона
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Вариатор – не приговор: нашли почти идеальный б/у кроссовер за 1,5 миллиона

Эксперт «За рулем»: Toyota RAV4 с мотором 2.0 и вариатором – надежная машина

Недостаток вариаторов – их непредсказуемый ресурс. Хотя некоторые экземпляры могут преодолеть без серьезных поломок более 300 тыс. км, такое возможно лишь при очень бережном отношении.

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Эксперт рассказал, почему обслуживать авто надо не реже раза в год

Эта коробка не любит интенсивных разгонов, езды без прогрева движка, редкую смену масла, пробуксовки, дерганье в пробках, таскание прицепа и удары ведущими колесами о бордюры. В современных условиях избежать всего этого сложно. Тем не менее вариатор вариатору рознь, и самые надежные из них в ценовом диапазоне до 1,2 до 1,5 млн рублей перечислил наш эксперт Сергей Зиновьев, отметив, в частности, Toyota RAV4.

За эти деньги предлагают машины третьего поколения 2010-2012 годов (рестайлинг). Автомобилей с гидромеханическим автоматом на рынке больше, но за те же деньги они старше (2006-2010) и с большим пробегом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Модель, в целом, очень надежная. Вариаторы – не исключение. Хотя классические автоматы потенциально служат вдвое дольше – при сопоставимых расходах на обслуживание. Это не очень расторопные четырехступенчатые агрегаты Aisin U140F или U241E, но после рестайлинга сохранились они только при моторе 2.4 в дорогих версиях Long или дизеле 2.2.

Базовый же двигатель 2.0 (148, 158 л.с.) стал сочетаться только с МКП и вариатором К111 (K111F для 4х4).

«Надежность» применительно к CVT следует понимать так: надежен, пока исправен. В этом смысле K111 ненамного превосходит аналоги Jatco – негативные процессы в вариаторах Aisin (эта фирма делает все трансмиссии для Тойоты) развиваются медленнее. Средний срок службы оценивают в 150-180 тысяч км. То есть, половина все-таки доживает до 200 тысяч.

Набор проблем с новым мотором 3ZR-FAE, заменяющим базовый 2.0 при рестайлинге, включает капризную систему изменения подъема клапанов (Valvematic), высокий расход масла и недолговечный насос системы охлаждения. Однако, несмотря на это, RAV4 остается вполне надежным автомобилем.

О других кроссоверах с вариатором на вторичном рынке, доступных за 1,2–1,5 млн рублей, читайте в нашей публикации.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
10.02.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+7