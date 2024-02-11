Ну совсем как в рекламе: безбашенный водитель решил поездить по воде

Веселый житель Флориды устроил серфинг в океане на пикапе Dodge Ram

Власти оперативно отреагировали на происшествие в Нью-Смирна-Бич во Флориде, когда Джейсон Бжушкевич выехал на белом пикапе Dodge Ram на закрытый пляж прямо во время прилива.

У полиции нет точных данных о времени появления его на пляже, однако утверждается, что он проехал мимо закрытых ворот, игнорируя табличку с надписью «Не входить».

Свидетели засняли на камеру, когда он заезжал довольно далеко в океан. Пикап не застрял, что кажется чудом, учитывая безрассудное поведение водителя. В других случаях подобные поступки приводили к сложным спасательным операциям, и специалистам приходилось предпринимать серьезные усилия, чтобы извлечь автомобиль из воды.

Однако Бжушкевичу повезло, и он смог выехать самостоятельно. Он позже заявил полиции: «Я не виноват, что пикап не едет». На записи с камеры видно, как он шутливо обращается с офицерами, утверждая, что думал, будто находится в Англии, и интересуется, не возникнут ли у него проблемы из-за его поездки.

Однако в полицейском отчете почему-то ничего не говорится о состоянии водителя. Был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков? Если нет, то почему он решил прокатиться по берегу на тяжелом автомобиле? Его покатушки напоминают те, что показывают в рекламе, и, по-видимому, он пытался изобразить нечто подобное.

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Источник: Carscoops