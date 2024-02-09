Новый Renault Duster: первые изображения экстерьера и интерьера

Renault Duster третьего поколения представили в Турции

Компания Renault представила в Турции кроссовер Duster третьего поколения, который оказался копией румынской модели Dacia Duster, показанной в конце ноября прошлого года.

Турецкий Дастер будет доступен с несколькими комбинациями двигателей и трансмиссий, включая эффективную гибридную установку Renault E-Tech с общей мощностью 140 л.с., состоящую из 1,6-литрового бензинового двигателя и электромотора, она агрегатируется автоматической коробкой передач. Также будут доступны версии с 1,0-литровым турбомотором мощностью 100 л.с. и 1,2-литровым турбомотором мощностью 130 л.с.

Внешне новый Renault Duster отличается от Dacia Duster лишь шильдиками и незначительными деталями. Передняя часть автомобиля украшена крупной надписью Renault между фарами, а на задней двери установлена знакомая ромбовидная эмблема.

Кроссовер привлекает внимание атлетичным внешним видом, узкой решеткой радиатора с интегрированной оптикой в форме Y, Y-образными фонарями, новым дизайном двери багажника с выштамповкой. Есть защиты бампера и днища и рейлинги на крыше. В салоне автомобиля высокая центральная консоль, которая сочетает современный дизайн с местом для хранения вещей. По центру установлен крупный «парящий» экран мультимедиа.

Renault Duster будут выпускать на автомобильном заводе Oyak Renault в Бурсе (Турция). Продажи в Турции начнутся по предзаказу во втором квартале 2024 года.

Цены на новую модель пока не объявлены.

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Источник: Renаult