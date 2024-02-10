Обочечник перевернулся несколько раз в воздухе – видео
Водитель из Нью-Джерси, должен быть очень благодарен инженерам Toyota и BMW, отвечающим за пассивную и активную безопасность Supra (совместная модель Toyota и BMW). Несмотря на столь страшное столкновение, он ушел с места ДТП на своих двоих.
Авария произошла примерно в 9:30 утра 8 февраля 2024 года на шоссе Гарден Стейт Паркуэй. Supra пыталась обогнать три автомобиля, едущих в ряд по шоссе. Для этого она на большой скорости выехала на обочину. Но там была припаркована дородно-строительная техника.
Видно, что у Тойоты ненадолго загораются стоп-сигналы – он пытался остановиться, увидев конусы. Но автомобиль начало тянуть вправо, и водитель перестал тормозить.
В итоге автомобиль проезжает через какие-то кусты, подпрыгивает, поворачивается боком и врезается в грузовик, отчего тот переворачивается и подлетает в воздух. Сделав несколько оборотов, Тойота падает на крышу посреди шоссе.
Известно, что водителя зажало в салоне Супры. Но когда спасатели его достали, оказалось, что он жив и здоров.
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