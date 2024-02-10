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Red bull поделился технологиями с Visa Cash App RB для создания болида

Команда Visa Cash App RB опубликовала технические характеристики болида VCARB-01

Команды Visa Cash App RB опубликовала технические характеристики автомобиля VCARB-01, на котором в сезоне 2024 года будут выступать Даниэль Риккардо и Юки Цунода. Презентация проходила в Лас-Вегасе.

Болид VCARB-01
Болид VCARB-01

В создании VCARB-01 участвовали обе команды. Младшая австралийская команда Visa Cash App впервые разработала самостоятельно ряд важных компонентов, включая монокок, аэродинамический обвес, топливную систему и воздуховоды. Старшая команда Red Bull Racing разработали коробку передач, рулевое управление, переднюю и заднюю подвески. Тормозная система была разработана совместными усилиями.

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Также AlphaTauri получила из Милтон-Кинса переднюю и заднюю подвески, рулевое управление, коробку передач и выхлопную систему.

Болид оснащен новым силовым агрегатом Honda RBPTH002, который отличается повышенной мощностью и эффективностью. Коробка передач 8-ступенчатая секвентальная с гидравлическим управлением и продольным расположением, разработанная Red Bull Technology. Дифференциал многодисковый, с гидравлическим приводом. Сцепление многодисковое, с гидравлическим приводом. Выхлопная система Honda RBPT. Тормозная система также является совместной разработкой Visa Cash App RB и Red Bull Technology.

Внутри съёмное сиденье анатомической формы из углеродного волокна. Общий вес болида составляет 798 кг.

Источник: autosport.com.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Visa Cash App RB
Количество просмотров 1
10.02.2024
Фото:Visa Cash App RB
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