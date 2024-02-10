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BAIC BJ40 второго поколения
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В Россию привезли хороший рамный внедорожник на замену УАЗу

Частный дилер в России предлагает BAIC BJ40 второго поколения за 4,2 млн рублей

Китайский автомобильный концерн BAIC вывел на российский рынок рамный внедорожник BJ40 второго поколения. Автомобиль 2024 года выпуска частный продавец из Уссурийска готов привезти под заказ за 4 200 000 рублей.

BAIC BJ40 второго поколения
BAIC BJ40 второго поколения

BAIC BJ40 второго поколения – это полностью новый автомобиль, который был представлен в Китае осенью прошлого года. Он построен на новой платформе и имеет более современный дизайн, чем предшественник. Внедорожник оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Внедорожник имеет полный привод с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Также доступны блокировки обоих межколесных дифференциалов.

В базовой комплектации BAIC BJ40 второго поколения имеет кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, цифровую приборную панель и два больших экрана на передней панели. Продавец не уточнил комплектацию предлагаемого автомобиля, но, судя по фотографиям, он будет иметь все вышеперечисленные опции, а также люк в крыше, панорамную камеру и систему кругового обзора.

Стоит отметить, что производство первого поколения модели недавно наладили на калининградском заводе «Автотор», при этом дилеры предлагают автомобиль от 4 340 000 рублей. Выгода приобретения второго поколения очевидна, ведь в итоге мы получаем более новую и совершенную модель за меньшие деньги.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
10.02.2024
Фото:Autohome
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