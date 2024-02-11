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В России продают «Волгу», которая ездила один раз за 30 лет

На сайте объявлений появилась «Волга» 31029 1994 года с минимальным пробегом

В Москве на сайте объявлений появился ГАЗ-31029, который за 30 лет своего существования проездил всего 20 километров. Это уникальная возможность приобрести автомобиль, который сохранился в практически аутентичном состоянии.

ГАЗ-31029
ГАЗ-31029

По словам продавца, автомобиль был куплен в 1994 году и сразу после покупки был поставлен в сухой гараж. В 1998 году машина была вынуждена покинуть гараж для прохождения техосмотра. После этого автомобиль вновь был поставлен в гараж и простоял там до недавнего времени. За время простоя автомобиль не подвергался никаким эксплуатационным нагрузкам, поэтому кузов и днище сохранились в превосходном состоянии. Единственное, что выдает возраст автомобиля это пластиковые подкрылки и поверхностная коррозия на выхлопной магистрали.

ГАЗ-31029
ГАЗ-31029
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Внутри автомобиль также выглядит почти как новый. Салон обит серым велюром с деревянными вставками. Кое-где на дверных картах можно заметить вздутия, а с диска запаски начала облезать краска. Но это мелочи, которые не портят общего впечатления от автомобиля.

ГАЗ-31029
ГАЗ-31029

Под капотом «Волги» установлен архаичный бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-402 объемом 2,4 литра мощностью 105 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». Стоит отметить, что автомобиль прошел профилактический ремонт и регулировки, проведена детейлинг-мойка и полировка кузова, а также химчистка салона.

ГАЗ-31029
ГАЗ-31029

В результате ГАЗ-31029 находится в идеальном состоянии и готов радовать своего нового владельца долгие годы. Просят за этот уникальный автомобиль 1,3 миллиона рублей. Это немалая сумма, но она оправдана, учитывая редкость автомобиля и его отличное состояние.

Источник: Авито

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Avito
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