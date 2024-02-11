Volkswagen построил интересный «президентский» кабриолет

Volkswagen представил кабриолет на базе седана Virtus, созданный за шесть недель

Компания Volkswagen представила кабриолет, созданный на базе седана Virtus, специально для визита президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы на завод Volkswagen в Сан-Паулу.

Volkswagen Virtus Cabriolet

Virtus Cabriolet отличается от оригинальной модели отсутствием стоек B и C, более просторным задним отделением, усиленным кузовом и дополнительной перекладиной между передними и задними сиденьями для поддержки пассажиров.

Чтобы компенсировать потерю стоек, были внесены изменения в конструкцию кузова, в том числе увеличение размеров топливного бака. Президент осмотрел завод, проезжая на заднем сиденье этого автомобиля.

Virtus Cabriolet стал пятым автомобилем, который был персонализирован Volkswagen Brazil для президентских визитов. Ранее были представлены Fusca/Beetle (1959, 1993), Polo Sedan (2003) и Fox (2005). После визита президента автомобиль будет храниться в музее, располагающемся на предприятии Volkswagen.

Virtus Cabriolet стал символом творческого потенциала инженеров Volkswagen и отражением приверженности компании к предоставлению уникальных впечатлений своим клиентам.

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Источник: Motor1