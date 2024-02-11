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В Петербурге владелец самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль

В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщика машины, которую нашел ее владелец

В Санкт-Петербурге автовладелец самостоятельно обнаружил свой угнанный автомобиль Volvo XC70 еще до прибытия полиции. Об этом сообщило Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

30 января 50-летний житель Петербурга подал заявление об угоне своего автомобиля Volvo XC70 от дома №20 по Лабораторной улице. Спустя три дня владелец самостоятельно нашел свою машину брошенной в районе дома №2 по Бестужевской улице, о чем незамедлительно сообщил полиции.

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В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне 27-летнего мужчину, прибывшего в Санкт-Петербург из ближнего зарубежья. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется следствие.

Расстояние между местом угона и местом обнаружения автомобиля составило менее 3 км.

Источник: Telegram-канал «Петербургская полиция»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
11.02.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о Volvo XC70 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volvo XC70  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

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