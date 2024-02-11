В Петербурге владелец самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль
В Санкт-Петербурге автовладелец самостоятельно обнаружил свой угнанный автомобиль Volvo XC70 еще до прибытия полиции. Об этом сообщило Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.
30 января 50-летний житель Петербурга подал заявление об угоне своего автомобиля Volvo XC70 от дома №20 по Лабораторной улице. Спустя три дня владелец самостоятельно нашел свою машину брошенной в районе дома №2 по Бестужевской улице, о чем незамедлительно сообщил полиции.
В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне 27-летнего мужчину, прибывшего в Санкт-Петербург из ближнего зарубежья. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется следствие.
Расстояние между местом угона и местом обнаружения автомобиля составило менее 3 км.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Telegram-канал «Петербургская полиция»
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Volvo XC70 (1)
Замена масла в агрегатах вольво