Мощность 665 л.с., 3,5 секунды до 96 км/ч — это Aston Martin Vantage

Aston Martin презентовал самую быструю версию обновленного суперкара Vantage

Производитель Aston Martin презентовал «самый быстрый за всю историю бренда Vantage», претерпевший существенные изменения.

В основе автомобиля 2025 модельного года модернизированный двигатель V8 объемом 4,0 л с двойным турбонаддувом и крутящим моментом 800 Нм. Мощность мотора составляет внушительные 665 л.с., дополнительный крутящий момент по сравнению с предыдущей версией – 115 Нм.

Aston Martin Vantage

Благодаря таким показателям Vantage разгоняется до 96 км/ч всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 202 км/ч. Кроме модернизированного силового агрегата у автомобиля новые адаптивные амортизаторы, усовершенствованная система электроусилителя руля и измененные стабилизаторы поперечной устойчивости. Все это обеспечивает автомобилю превосходную управляемость и стабильность. У Aston Martin увеличился размер решетки радиатора, установлены светодиодные фары Matrix, а также более широкий задний бампер и увеличенные выхлопные трубы.

В салоне тоже произошли изменения – теперь он всем своим видом демонстрирует роскошь и передовые технологии. Установлена современная мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема с 11 динамиками мощностью 390 Вт заявлена в базе, а система Bowers & Wilkins с 15 динамиками мощностью 1170 Вт доступна в качестве опции.

Aston Martin Vantage

У автомобиля 21-дюймовые кованые диски и шины Michelin Pilot Sport 5 S размером 275/35 спереди и 325/30 сзади. Чугунные тормозные диски входят в стандартную версию, карбоново-керамические тормоза являются дополнительной опцией, они снижают неподрессоренную массу на 27 кг. В помощь водителю установлена продвинутая система контроля динамики автомобиля и электронный задний дифференциал, работающий совместно с обновленной системой ESP.

Поставки Vantage 2025 модельного года начнутся уже во втором квартале текущего года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: astonmartin.com