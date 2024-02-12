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С этими проблемами автовладельцы сталкиваются чаще всего после покупки авто из КНР

Эксперт посоветовал, на что обратить внимание при покупке автомобиля из Китая

Качество автомобилей из Китая за последнее время стало лучше благодаря тому, что производители усовершенствовали технологию производства, но, несмотря на надежность и выносливость машин из КНР, при их покупке нужно обратить внимание на некоторые моменты. Об этом «Известиям» рассказал руководитель маркетплейса Сергей Буров.

При выборе подходящей модели важно учитывать особенности китайской техники, первое время автовладельцы могут столкнуться с некоторой несогласованностью механизмов. У большинства популярных моделей не до конца синхронизирована работа двигателя и трансмиссии, коробка передач работает с задержкой, отмечает Буров.

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«Это очень мешает при обгоне, поэтому в ходе тест-драйва нужно обратить внимание на отклик двигателя на переключение коробки передач», — советует эксперт.

Буров также отметил, что при покупке китайского авто водители сталкиваются с плохим откликом кнопок на панели управления. По этой причине водителям приходится несколько раз нажимать на экран бортового компьютера, чтобы включить необходимую функцию.

«Хуже всего дисплеи планшетов в китайских автомобилях работают при низких температурах от минус 15 градусов. Перед тем как центр управления запустит двигатель, включит отопительные и другие функции, водителю придется подождать несколько минут. Проверьте размер люфта управления, отражающего величину поворота руля и смещения колеса», — рекомендует собеседник издания.

Кроме того, перед покупкой обязательно нужно проверить качество сборки автомобиля на предмет зазоров между кузовными элементами. Оценить лакокрасочное покрытие крыши, боковой части, зеркал и других комплектующих. Иногда встречаются новые автомобили с перекрашенными запчастями, подчеркивает Буров.

Возможно, такое происходит из-за того, что при производстве часть позиций заканчивается и работники используют детали другого цвета, предварительно перекрасив их. Чтобы оценить качество авто, можно посмотреть на конкретные модели на вторичном рынке, чтобы по косвенным признакам определить их надежность, уточняет эксперт.

Желательно перед покупкой проверить каталог запчастей и уточнить, где их можно приобрести. Если модель новая и у дилеров нет понимания, когда в России выйдет каталог запчастей, лучше обратить внимание на другие марки, чтобы избежать проблем, подытожил Буров.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
12.02.2024
Фото:Depositphotos
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