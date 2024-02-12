Интерес к современным технологиям в авто оказался очень низким

Экраны, зарядки, камеры – опрос показал, что в машинах стало много лишнего

Оказывается, мало кому нужны современные системы в автомобилях, которые копируют функционал смартфонов. По сути, покупателям приходится платить за ненужные вещи.

Но автопроизводители считают, что чем больше в салоне будет наворотов, тем выше вероятность, что люди будут покупать их модели, а не машины конкурентов.

Однако новое исследование показало, что интерес потребителей к подобным технологиям невысок. Люди хотят недорогие и простые автомобили.

В исследовании AutoPacific (FADS) было изучено мнение потребителей относительно функций, которые только начали появляться в современных автомобилях. Это, например, информационно-развлекательные экраны для передних пассажиров, возможность что-то покупать через них, а также наружные экраны для автомобилей, через которые можно «общаться» с другими участниками дорожного движения.

Заинтересованы в подобных технологиях менее четверти людей.

Информационно-развлекательный экран на стороне пассажира интересен только 21% людей. Возможность совершать покупки непосредственно с экрана автомобиля интересует только 18%. Внешние экраны, на которые может выводиться информация для пешеходов и других участников дорожного движения, а также уровень заряда (если это электромобиль) хотели бы иметь 17% опрошенных.

Не исключено, что в скором времени автопроизводителям, чтобы конкурировать, придется предлагать людям совершенно пустые автомобили, но с большим списком опций, добавляемых за отдельную плату. Без пакетов и фиксированных комплектаций. Стоит только начать это делать одному производителю, как такой подход подхватят и другие бренды.

Для чего нудна беспроводная зарядка, если ваш телефон ее не поддерживает, для чего нужен большой и дорогой экран мультимедиа, если все нужное вам есть в смартфоне, зачем платить отдельно за интернет в автомобиле и для чего нужны камеры, если они чаще заляпаны грязью? В условиях экономии эти вопросы задаются все чаще.