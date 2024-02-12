Усталость металла: эти авто из Китая быстро ржавеют — раскрываем список моделей

Автоэксперт перечислил марки китайских машин, подверженных быстрой коррозии

Только 30% автомобилей из Китая, поставляемых в Россию в 2015 году, имели оцинковку кузова, хотя современные модели не уступают европейским, корейским и японским по надежности. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, старые модели, поставляемые в 2015 году в Россию, очень быстро подвергались коррозии.

«Только 30% машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только неудобно в части посадки и эргономики, но и возникают вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля», — констатирует собеседник издания.

Нежелательно рассматривать в качестве приобретения такие модели, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2, подчеркивает Житнухин.

«Даже если автомобиль будет в хорошем техническом состоянии, проблемы могут возникнуть позже, на этапе поиска и заказа запчастей», – объясняет эксперт.

На качество сборки жалуются также владельцы Zotye T600, они указывают на перекосы дверей, кривизну сход-развала и отваливающиеся уплотнители. Причем это неполный набор недостатков, выявленных в процессе эксплуатации автомобиля, подытожил Житнухин.

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Источник: rg.ru