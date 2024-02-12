#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На «Автоторе» в Калининграде начали сборку сразу 4 моделей нового бренда Ambertruck
12 февраля
На «Автоторе» в Калининграде начали сборку сразу 4 моделей нового бренда Ambertruck
«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку...
Перевозчики перечислили неприятные особенности «китайцев»
12 февраля
Перевозчики перечислили неприятные особенности «китайцев»
Сергей Буров рассказал, на что обратить...
Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024
12 февраля
Раскрыты все особенности Нивы Sport. Скоро начнут собирать!
АВТОВАЗ полностью рассекретил внедорожник Niva...

Усталость металла: эти авто из Китая быстро ржавеют — раскрываем список моделей

Автоэксперт перечислил марки китайских машин, подверженных быстрой коррозии

Только 30% автомобилей из Китая, поставляемых в Россию в 2015 году, имели оцинковку кузова, хотя современные модели не уступают европейским, корейским и японским по надежности. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, старые модели, поставляемые в 2015 году в Россию, очень быстро подвергались коррозии.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест
«Только 30% машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только неудобно в части посадки и эргономики, но и возникают вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля», — констатирует собеседник издания.

Нежелательно рассматривать в качестве приобретения такие модели, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2, подчеркивает Житнухин.

«Даже если автомобиль будет в хорошем техническом состоянии, проблемы могут возникнуть позже, на этапе поиска и заказа запчастей», – объясняет эксперт.

На качество сборки жалуются также владельцы Zotye T600, они указывают на перекосы дверей, кривизну сход-развала и отваливающиеся уплотнители. Причем это неполный набор недостатков, выявленных в процессе эксплуатации автомобиля, подытожил Житнухин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
12.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0