Угнал иномарку, не смог продать и решил вернуть – вот что вышло (видео)

На Новгородчине поймали угонщика Мерседеса, который не смог его продать и вернул

В Новгородской области сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего петербуржца, который подозревается в угоне Mercedes-Benz, принадлежащего жительнице города Чудово. Полиция считает, что в ноябре прошлого года мужчина приехал в Чудово по делам, заметил одиноко стоящий и слегка поврежденный Мерседес и понял, что за машиной не следят.

По версии полицейских, тогда у мужчины возникла идея похитить машину. Он нанял эвакуатор, отвез автомобиль в пригород Санкт-Петербурга и попытался его сбыть. Однако потенциальный покупатель, не будь дурак, нашел настоящего владельца Мерседеса и выяснил, что он не продается!

Он высказал продавцу свои сомнения в законности предстоящей сделки и отказался от нее. Тогда похититель запаниковал и решил вернуть проблемную иномарку, чтобы избежать уголовного преследования. Он позвонил хозяйке машины со скрытого номера и выдал ей «легенду»: мол, это он чуть было не купил украденную иномарку и указал, где она сейчас находится.

Женщина заявила в полицию о пропаже и о звонке. Сотрудники угрозыска нашли машину, вернули владелице, а позже установили и личность злоумышленника – он, как выяснилось, сбежал из Северной столицы и в течение двух месяцев скрывался сначала в Курске, потом в Москве. Полиция выяснила время возвращения в Санкт-Петербург и задержала мужчину на трассе М-11 «Нева» около деревни Мясной Бор Новгородского района и заключила под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа