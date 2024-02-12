Эти способы помогут водителям освободить лобовое стекло от ледяной корки

Эксперт «За рулем» рассказал, как избавиться от льда на ветровом стекле

На фоне дождя и минусовых температур в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Столичные трассы превратились в каток, а автомобили покрылись ледяной скорлупой. Синоптики прогнозируют, что ледяной дождь продлится весь день. Водителям рекомендовано строго соблюдать дистанцию на дорогах, а мы рассказываем о способах удаления корки со стекол автомобиля.

Безопасность во время движения водителю обеспечивает прозрачное лобовое стекло. Чтобы избавиться от корки льда на стеклах, можно воспользоваться предпусковым обогревателем и системой автозапуска, если ваша машина оснащена такими опциями. Достаточно заблаговременно запрограммировать систему или запустил самостоятельно – салон прогреется, и наледь на стеклах снаружи оттает.

Скребок — 1-3 минуты

Большинство автовладельцев традиционно используют скребок, хотя это не самое приятное времяпрепровождение, особенно при минусовых температурах. Но этот способ является одним из самых эффективных, к тому же пластмассовый скребок не повредит автомобиль. Волноваться за ветровик не нужно: его нельзя ни поцарапать, ни разбить пластмассовым скребком.

Сообразительные китайцы придумали альтернативу обычному скребку в виде скребка с подогревом, он подпитывается от автомобильной 12-вольтовой розетки. Потрудиться в этом случае придется немного дольше, но зато не нужно прилагать особых усилий — дамы оценят.

Электрообогрев – 2 минуты

Чем быстрее запустить двигатель автомобиля, тем быстрее он прогреется, если есть штатный электрообогрев стекло быстро станет прозрачным. На это уходит буквально пара минут. Но этот способ быстро действует не во всех автомобилях.

Например, у Lada Vesta ранних выпусков обогревы зеркал, заднего и переднего стекол выведены на одну клавишу и включаются одновременно. Поэтому бортовой системе приходится распределять ресурсы сразу между несколькими «потребителями». Такой способ отогрева лобового стекла хорош при температуре не ниже —5°C, при более низких температурах придется воспользоваться скребком.

Система отопления салона – от 5 минут

Для того чтобы воспользоваться климат-контролем, нужно знать алгоритмы его работы. Можно включить вентилятор на полную мощность и направить его на стекло. Другие постепенно увеличивают обороты с минимальных на максимум, увеличивая прогрев воздуха. В этом случае нужно вручную нажать клавишу перераспределения потоков. Никакой опасности для стекла в этих процедурах нет, потому что температура потока растет постепенно, и никаких трещин не образуется.

Можно включить рециркуляцию воздуха внутри салона, в этом случае прогрев ускорится. Самое главное: не лениться работать руками и включать полезные опции, если они предусмотрены в автомобиле.