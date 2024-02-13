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Продажи авто в России упали на 12,5%: сравнили 5-ю и 6-ю недели года

Автостат: Geely третью неделю подряд лидирует по продажам среди иномарок

Китайский бренд Geely стал самым популярным на рынке России. Он опередил остальные иномарки и третью неделю подряд удерживает лидерство. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт Промышленный Консалтинг».

В частности, по итогам шестой недели в период с 5 по 11 февраля текущего года в России было продано 2686 экземпляров автомобилей Geely. Среди отечественный марок традиционно лидером продаж является Lada — ее продажи составили 6035 единиц. Свои позиции обе марки сохраняют на протяжении трех последних недель, подчеркнули аналитики.

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Тройку лидеров замыкает еще один бренд из Китая — Haval, всего продано 2610 таких автомобилем. Затем в списке идут Chery (1944 шт.), а также Changan — 1151 проданных машин.

По словам аналитиков, из оставшихся брендов за последнюю неделю было продано менее одной тысячи каждой марки. Всего по итогам шестой недели 2024 года в России реализовано 21 875 новых легковых автомобилей, это на 12,5% меньше, чем неделей ранее.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
13.02.2024
Фото:Depositphotos
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