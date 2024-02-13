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Бренд BAIC готовит для рынка России 2 внедорожника — один с дизельным мотором

В России весной начнутся продажи BAIC BJ40 с дизельным мотором

Весной в России стартуют продажи внедорожника BAIC BJ40 с дизельным двигателем. Этот китайский бренд вышел на российский рынок летом 2023 года. О старте продаж новой модификации рассказали в пресс-службе бренда.

Никаких подробностей на текущий момент в пресс-службе не озвучили, отметив только, что официальный релиз будет обнародован в ближайшее время. Также представители бренда уточнили, что летом начнутся продажи другого внедорожника — BJ60.

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Известно, что у BAIC BJ40 появится турбодизель объемом 2,0 л и мощностью 163 л.с. (380 Нм), автоматическая коробка передач и полный провод. В настоящее время на рынке России эта модель доступна с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 225 л.с., восьмиступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом (постоянный привод на заднюю ось + жестко подключаемый «перед»).

Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, передняя подвеска – независимая пружинная, задняя — зависимая пружинная, с неразрезным мостом.

Напомним, сборку BAIC BJ40 наладили на заводе «Автотор» в Калининграде.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:BIAC
Количество просмотров 3
13.02.2024
Фото:BIAC
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