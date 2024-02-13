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Машины с российскими номерами скоро окажутся под запретом в Латвии

Латвия с 15 февраля вводит ограничения для автомобилей с российскими номерами

С 15 февраля Латвия начинает применять ограничения к автомобилям с российскими номерами. Решение, принятое парламентом республики еще в ноябре, официально вступает в силу с указанной даты. У нарушителей либо конфискуют автомобиль, либо оштрафуют владельца на сумму от 750 до 2 тыс. евро.

За прошедшее время владельцам таких автомобилей следовало либо вывезти их из страны, либо перерегистрировать.

Однако перерегистрировать автомобиль, купленный в России, даже европейскую иномарку, оказалось непросто. Например, житель Риги Владимир рассказал о своем неудачном опыте: он не смог зарегистрировать автомобиль в Латвии из-за отсутствия необходимой сертификации, даже несмотря на то, что тот был европейского производства, но предназначался для российского рынка. В результате ему пришлось вывезти машину из страны и продать ее.

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Для регистрации автомобилей в Латвии и в Евросоюзе требуется так называемый европейский сертификат соответствия, который отсутствует у машин, предназначенных для российского рынка.

Исключения из установленных ограничений делаются только для автомобилей, проезжающих через страну транзитом. Однако даже в этом случае, если водитель не сможет подтвердить, что направляется через Латвию и не задержался на территории более 24 часов, его автомобиль также конфискуют.

Граждан Латвии попросили сообщать полиции о замеченных автомобилях с российскими номерами.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия дала понять, что российские автомобили могут использоваться для обхода санкций, но оставила решение о введении ограничений на усмотрение каждой отдельной страны.

Кроме того, Евросоюз готовит преграду китайским электрокарам. Если экспансия недорогих и вполне качественных китайских машин продолжится, местные автопроизводители понесут серьезные убытки. Хотя в самом Китае считают, что соперничество идет честное, и его производители побеждают благодаря расторопности и технологиям – никакого жульничества тут нет.

Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
13.02.2024
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