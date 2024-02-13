Этой категории граждан дадут автомобили бесплатно

В Госдуме предлагают обеспечить автомобилями инвалидов ВОВ и участников боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложили предоставлять автомобили инвалидам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

Документ направлен правительству для получения официального заключения.

В тексте законопроекта предложено изменить статью 14 федерального закона «О ветеранах», чтобы предоставить инвалидам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий право на получение транспортных средств при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

По мнению депутатов, предоставленный автомобиль может быть использован в качестве специализированного средства передвижения, что обеспечит дополнительные условия доступа к объектам инфраструктуры (например, поликлиникам).

Кроме того, автомобиль может быть использован для предпринимательской деятельности на своем транспорте: такси, курьерской доставке, перевозке грузов и волонтерской деятельности.

Ярослав Нилов отметил, что идея законопроекта возникла после рабочей поездки на АВТОВАЗ, где он увидел, как происходит переоборудование транспортных средств для инвалидов. Он подчеркнул, что эта процедура недорогая и оперативная, однако сейчас большинство инвалидов вынуждены оплачивать ее самостоятельно, а также приобретать машину за свой счет.

По его словам, специальные автомобили очень востребованы, и об этом неоднократно говорили на встречах с ветеранами.

Тем временем в Латвии скоро окажутся под запретом автомобили с российскими номерами – ограничения в стране начнут применять с 15 февраля. Решение об этом приняли еще в ноябре, а за прошедший период транспортное средство следовало вывезти из страны или перерегистрировать.

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Источник: RT