В Италии отзовут партию внедорожников Ickx K2 из-за незаконного использования имени гонщика Ф-1

Вице-чемпион Формулы 1 выиграл суд против компании, присвоившей его имя

Компании DR Automobiles SRL запрещено продавать автомобили под брендом Ickx. Такой вердикт вынес суд итальянского Турина. Теперь все экземпляры этой модели будут отозваны с рынка. Об этом пишут СМИ Италии.

Компания занимается продажами автомобилей китайского производства после их ребрендинга. С прошлого года в Италии продается автомобиль под названием Ickx K2 — это внедорожник Beijing BJ40 производства BAIC.

Вице-чемпион Формулы 1 Жаки Икс прошлым летом был возмущен несанкционированным использованием его имени и подал иск к компании через бельгийскую юридическую контору Bacciardi Partners. Судебное разбирательство началось осенью 2023 года. Суд встал на сторону двукратного вице-чемпиона мира, огласив предварительное решение.

Вице-чемпион Формулы 1 Жаки Икс

Но в DR Automobiles не согласились с этим решением и подали апелляцию. Тяжба растянулась на несколько месяцев. В итоге суд отклонил апелляцию и запретил компании использовать бренд Ickx. Теперь у руководства производителя есть время до 23 марта, чтобы изъять из всех своих дилерских центров внедорожники, незаконно названные именем знаменитого бельгийского гонщика.

В случае невыполнения решения суда Турина DR Automobiles выплатит 79-летнему ветерану автоспорта по 50 тысяч евро за каждую машину, проданную под этим брендом после 23 марта 2023 года. Также компания обязана покрыть все судебные издержки и обнародовать на своем сайте всю информацию об этой неприятной ситуации.

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Источник: gazzetta.it