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Из-за этого вашу машину обязательно остановит ГИБДД — перечисляем 4 признака

Эксперт назвал 4 признака, по которым ГИБДД чаще всего останавливает машины

Есть несколько визуальных маркеров, по которым некоторые автомобили обязательно привлекут внимание инспекторов ГИБДД. К ним относятся «красивые» номера, тонировка на стеклах, а также явные неисправности. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Многие из инспекторов понимают, что в машине с «красивыми» номерами ездят люди, которые любят показать себя. Они обращают внимание на тонировку, а также на резкие маневры, безотносительно марки и модели автомобиля. Старые разваленные машины также вызывают повышенное внимание у инспекторов ДПС», — уточнил собеседник издания.
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Например, инспектор с большой долей вероятности остановит проржавевший универсал ВАЗ-2104 и составит сразу несколько протоколов. Дело в том, что владельцы таких машин практически никогда не оформляют ОСАГО, у машин бывают проблемы с фарами, могут быть неисправны тормоза и рулевое управление, перечислил Шапарин.

При этом, по словам эксперта, инспекторы ДПС почти не останавливают автомобили с тюнингом, так как автовладельцы отлично осведомлены о нюансах требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Водители четко осознают, какое оборудование можно устанавливать на транспортное средство, а какое — нет, подытожил Шапарин.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
13.02.2024
Фото:АГН Москва
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