Автовладельцам рассказали, какие факторы влияют на ликвидность машин

Эксперты назвали условия для изменения остаточной стоимости автомобиля

На фоне регулярного роста цен автомобиль с пробегом зачастую можно продать даже дороже той цены, по которой его приобретали несколько лет назад. Как меняется остаточная стоимость транспортных средств на авторынке в текущих экономических условиях, рассказали аналитики агентства «Автостат».

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин констатировал, что на протяжении последних нескольких лет наблюдается рост остаточной стоимости автомобилей, у большинства из которых индекс превышает 100%.

«Столь нетипичная ситуация связана с событиями последних лет, из-за которых произошел существенный рост цен на первичном рынке. Он, в свою очередь, значительно повлиял на ценообразование вторичного рынка, как следствие – стоимость автомобилей с пробегом стала выше изначальной стоимости их покупки в автосалоне 3-5 лет назад», — объяснил специалист.

Ярыгин напомнил, что с уходом некоторых брендов на российском рынке образовался дефицит машин из Японии, Южной Кореи и Европы. Из нынешнего ассортимента наиболее интересными марками из числа официально представленных Ярыгин назвал Chery, Geely, Haval и некоторые их суббренды.

Эти марки завоевали доверие потребителей, имеют развитую дилерскую сеть и сервис, подчеркнул эксперт. Перечисляя особенности брендов от китайского автопрома, Ярыгин указал на динамично меняющийся модельный ряд. Но на остаточную стоимость автомобилей этот факт влияет негативно, потому что автовладельцы рискуют остаться без запчастей.

По словам заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «АВИЛОН» Романа Титова, с точки зрения остаточной стоимости покупателям могут быть интересны электрокары в том числе. Под них создается инфраструктура, на рынке появляется большое количество новинок. Также высоким потенциалом в плане сохранности остаточной стоимости обладают гибриды. Потребителя привлекают выбор источника энергии, мощность, оснащение, технические характеристики, комфорт.

Что касается автомобилей, быстро теряющих свою стоимость, к ним можно отнести модели с большим пробегом и историей ДТП. Рассуждая о том, стоит ли продавать свой автомобиль возраста 3-5 лет, руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев уточнил, что с каждым годом стоимость новых и подержанных автомобилей растет.

«Исходя из этого, есть два варианта. Первый – оставить текущий автомобиль и подождать, чтобы его цена выросла, но новый стал еще дороже. Второй вариант – поменять сейчас, что сделает и продажу текущего, и покупку нового дешевле, чем в будущем», — утверждает эксперт.

Чтобы принять единственно правильное решение, отвечающее потребностям автовладельца, необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против» с учетом текущей ситуации, подытожил Григорьев.

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Источник: autostat.ru