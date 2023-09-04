Названы российские машины с наибольшей остаточной стоимостью

Lada Priora стала самым ликвидным автомобилем отечественного производства

Новое статистическое исследование определило, какие отечественные автомобили в возрасте 7 лет имеют лучшую остаточную стоимость по итогам второго квартала 2023 года. Потерю (или сохранение) цены со временем статистики описывают показателем «residual value».

Lada Priora

Так вот, на третьей ступеньке топ-3 оказалась Lada Vesta: через семь лет после покупки (во втором квартале 2016 года) «residual value» составил 120,1%. На втором месте – Lada Largus со значением 121,8%. А лидирует (с отрывом!) Lada Priora, у нее 127,8%.

Эксперты замечают, что все три модели имеют 1,6-литровый атмосферный мотор и механическую КП, и именно такие модификации в возрасте 7 лет наилучшим образом сохраняют остаточную стоимость

Показатель «residual value» более 100% тоже легко объясним: тут дело в том, что цены на машины постоянно растут, иногда скачкообразно. Из-за этого продать ту или иную машину можно дороже, чем когда-то купил.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos