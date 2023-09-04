Названы российские машины с наибольшей остаточной стоимостью
Новое статистическое исследование определило, какие отечественные автомобили в возрасте 7 лет имеют лучшую остаточную стоимость по итогам второго квартала 2023 года. Потерю (или сохранение) цены со временем статистики описывают показателем «residual value».
Так вот, на третьей ступеньке топ-3 оказалась Lada Vesta: через семь лет после покупки (во втором квартале 2016 года) «residual value» составил 120,1%. На втором месте – Lada Largus со значением 121,8%. А лидирует (с отрывом!) Lada Priora, у нее 127,8%.
Эксперты замечают, что все три модели имеют 1,6-литровый атмосферный мотор и механическую КП, и именно такие модификации в возрасте 7 лет наилучшим образом сохраняют остаточную стоимость
Показатель «residual value» более 100% тоже легко объясним: тут дело в том, что цены на машины постоянно растут, иногда скачкообразно. Из-за этого продать ту или иную машину можно дороже, чем когда-то купил.
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Источник: Автостат
Фото: Depositphotos
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Отзывы о LADA Priora (4)
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.