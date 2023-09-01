Автомобилисты, внимание: новые штрафы с 1 сентября!

С началом осени вступает в силу доработанный перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Свежая порция поправок в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, в основном, конкретизирует и расширяет прежние формулировки.

Две дополнительных неисправности теперь подпадают под штраф 500 рублей (но допускается и простое предупреждение).

1. Установка предметов, ограничивающих обзорность с места водителя

Исключения: зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны, нагревательные элементы, устройства размораживания и осушения ветрового стекла.

А вот телефоны, навигаторы, регистраторы, транспондеры, радар-детекторы – формально нельзя.

2. Шины не по сезону

В летние месяцы будут штрафовать за шипы, в зимние – за летние шины.

Зимние фрикционные «липучки» без шипов летом в перечне не указаны, стало быть, не штрафуются.

Всесезонные шины можно всегда.

Можно предположить, что поначалу ГИБДД именно на эти два пункта станет обращать пристальное внимание.

Однако под запрет попадают также повреждения, деформация, перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, незатянутый крепеж и утечки рабочих жидкостей в тормозной и рулевой системах.

Будьте бдительны и удачи на дорогах!

Новый закон о камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД вступит в силу 1 сентября 2024 года. К чему готовиться водителям, рассказано тут.