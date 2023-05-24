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Почему летом запрещено ездить на «шипах»? Всё не так очевидно!

Многие уверены, что на асфальте шипованные шины держат хуже «липучек». А как на самом деле, объяснил эксперт «За рулем».

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—Правда ли, что «шиповки» запрещают летом из-за того, что сцепление с летними покрытиями у шипованных зимних шин намного хуже?

— Не совсем. С летними, разогретыми и мягкими асфальтовыми покрытиями худшее сцепление имеют мягкие фрикционные зимние шины – так называемые «скандинавки».

Шипованные шины несколько более жесткие, потому что резиновая смесь протектора обязана удерживать шипы, на что «кисель» не способен.

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А запрет введен потому, что шипы наиболее интенсивно разрушают асфальтобетонное покрытие именно летом – оно ведь тоже размягчается.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемРевин Алексей
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