Почему летом запрещено ездить на «шипах»? Всё не так очевидно!

Многие уверены, что на асфальте шипованные шины держат хуже «липучек». А как на самом деле, объяснил эксперт «За рулем».

—Правда ли, что «шиповки» запрещают летом из-за того, что сцепление с летними покрытиями у шипованных зимних шин намного хуже?

— Не совсем. С летними, разогретыми и мягкими асфальтовыми покрытиями худшее сцепление имеют мягкие фрикционные зимние шины – так называемые «скандинавки».

Шипованные шины несколько более жесткие, потому что резиновая смесь протектора обязана удерживать шипы, на что «кисель» не способен.

А запрет введен потому, что шипы наиболее интенсивно разрушают асфальтобетонное покрытие именно летом – оно ведь тоже размягчается.

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