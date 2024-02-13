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Если соблюдать эти правила, АКП прослужит долгие годы

Автомеханик объяснил, как из-за непрогретой АКП можно сломать двигатель

Прогрев автоматической коробки передач (АКП) при минусовых температурах существенно увеличит срок службы силового агрегата и предотвратит поломки. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он объяснил, что внезапные и преждевременные поломки напрямую зависят от рабочей температуры масла. В современных автомобилях масло в АКП является самым «слабым звеном», потому что его нижний температурный предел использования (порядка -25°С) выше, чем у других жидкостей.

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«При этой температуре масло превращается в довольно густой "холодец" и не может в необходимом количестве просачиваться через тонкие каналы в управляющей гидравлике. А отсутствие масла – масляное голодание – никогда не было полезным ни для одного агрегата, так как сухое трение смертельно для сопрягаемых поверхностей», – подчеркнул собеседник издания.

Чтобы масло стало более жидким, нужно прогревать автомобиль примерно 3-5 минут, прежде чем начинать движение. За это время масло станет более вязким и предохранит АКП от возможных повреждений. Стоит помнить, что при стоянке автомобиля АКП практически не работает и не прогревается, прогрев происходит только «под нагрузкой», отмечает Стрельбицкий.

«Затем можно начинать плавно и поочередно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы АКП», — советует эксперт.

Дальнейшее движение нужно совершать без резкого ускорения и маневров, чтобы избежать возможных поломок АКП, до тех пор, пока ДВС не прогреется хотя бы до 60 градусов, в идеале – до полного прогрева. Только после этого можно давать автомобилю полную нагрузку. При условии соблюдения этих правил один из самых дорогостоящих и «нежных» узлов автомобиля прослужит долгие годы, подытожил Стрельбицкий.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
13.02.2024
Фото:Unsplash
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