Топ-5 самых популярных полноприводных авто с пробегом в Москве

Кроссовер BMW X5 возглавил рейтинг полноприводных авто с пробегом по Москве

Самой популярной полноприводной моделью с пробегом в Москве в 2023 году стал кроссовер BMW X5. Это стало известно в ходе исследования экспертов «Авито Авто».

На долю этого автомобиля пришлось 4% спроса среди всех полноприводных машин. В среднем цена BMW X5 – 5,9 млн рублей. Вторую строчку рейтинга занимают внедорожник Toyota Land Cruiser и кроссовер Kia Sportage. Каждая модель занимает долю в 2% в структуре спроса полноприводных автомобилей с пробегом. Их средняя стоимость — 5,92 млн и 1,995 млн рублей соответственно.

Тройку лидеров замыкает автомобиль бизнес-класса BMW 5-й серии, средняя цена автомобиля составляет 3,65 млн рублей. На долю «пятерки» приходится 1,9% спроса по итогам 2023 года.

Далее в списке идут Mercedes-Benz S-класса с долей в 1,8% — его средняя цена 5,65 млн рублей. На пятом месте – кроссовер Toyota RAV4 с долей в 1,7 процента и средней ценой 2 410 000 рублей.

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Источник: moslenta.ru