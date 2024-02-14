Переработали каждую часть болида: как шла работа над новой машиной Скудерии

Кардиле назвал пилотов команды Ferrari «стержнем разработки» болида 2024 года

Команда Ferrari самым кардинальным образом переделала болид SF-23, и это позволило прорваться вперед. Об этом заявил технический директор команды в части шасси и аэродинамики Энрике Кардиле.

«Создавая SF-24, мы стремились создать абсолютно новую платформу и на самом деле переработали каждую область машины. И это несмотря на то, что стартовой точкой стало направление, которое мы выбрали в прошлом сезоне, а оно позволило сделать шаг вперед к концу года», – подчеркнул специалист.

Кардиле подчеркнул, что все пожелания и идеи гонщиков были воплощены в инженерную реальность. Перед специалистами была поставлена задача сделать легкий в управлении болид, чтобы выжать из него максимум. При этом стремились создать мощную гоночную машину, чтобы она могла продемонстрировать на трассе весь свой функционал. И в реализации этой цели все барьеры и рамки были раздвинуты, подчеркнул Кардиле.

Энрике Кардиле

«Одна из основных целей при разработке SF-24 – улучшение управляемости, что позволило бы пилотам реализовывать весь потенциал болида. Другая цель – создание надежной платформы, которая на трассе оказалась бы столь же эффективной, что и в аэротрубе», – объясняет технический директор.

При этом Кардиле особо отметил участие гонщиков при работе над гоночной машиной, подчеркнув, что все их идеи разработчики учитывали. Он назвал пилотов «стержнем разработки», а инженеры просто сделали болид, которым отвечал всем требованиям, подытожил Кардиле.

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Источник: sports.ru