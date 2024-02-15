Как купить автомобиль в лизинг онлайн: видеоинструкция

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АО ВТБ Лизинг развивает «Цифровой автолизинг» – онлайн-сервис для быстрого и удобного оформления транспортных средств в лизинг.

Компания АО ВТБ Лизинг подготовила видеоинструкцию о том, как с помощью онлайн-сервиса «Цифровой автолизинг» легко найти и за несколько шагов оформить интересующий автомобиль в лизинг без посещения офиса лизинговой компании и бумажной рутины.

Ролик рассказывает, как за пару кликов пройти регистрацию и начать пользоваться преимуществами лизинговых онлайн-сделок. Зарегистрированным пользователям открываются дополнительные возможности. Сразу после авторизации в качестве ЕИО (единоличного исполнительного органа) клиент видит предодобренные для сделки автомобили, может добавлять их в избранное, сравнивать по характеристикам и стоимости, бронировать, а также самостоятельно подбирать комфортные условия лизинга.

Весь путь сделки пользователь «Цифрового автолизинга» проходит в онлайн-формате. Авторизованные клиенты легко справятся с подготовкой документов для сделки. Анкету не придется заполнять с нуля: основные данные загрузятся сами на основе информации, предоставленной при регистрации. Благодаря интеграции сервиса с системами ЭДО «Контур.Диадок» и «СБИС» заверять документы и подписывать договор можно с помощью электронной подписи.

«Каталог "Цифрового автолизинга" в 2024 году пополнился грузовой техникой и теперь содержит свыше 2000 предложений легкового и грузового транспорта от ведущих российских поставщиков. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу выбрать нужный автомобиль среди множества вариантов не составит труда. В видеоинструкции мы рассказываем, как получить доступ к персональной подборке предодобренных транспортных средств, настроить собственные параметры финансирования, загрузить необходимые документы и подписать договор в электронном виде за считаные минуты», – рассказывает Андрей Кокорев, директор ООО «Цифровой автолизинг», ГК АО ВТБ Лизинг.

Посмотрите ролик и узнайте, как с помощью «Цифрового автолизинга» сохранить свое время и ресурсы при покупке автомобиля в лизинг.

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