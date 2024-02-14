Мотор вашей машины способен пройти 1 млн км, просто соблюдайте эти 3 условия

Эксперт назвал 3 условия для ресурса двигателя автомобиля в 1 миллион километров

Ресурс современного силового агрегата способен достичь порядка миллиона километров при соблюдении трех условий в ходе эксплуатации автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Павел Константинов.

Комментируя дискуссии о том, что в настоящее время автопроизводители выпускают «одноразовые» моторы с низким ресурсом, эксперт подчеркнул, что показатель в миллион километров характерен, скорее всего, для магистральных грузовиков.

Константинов убежден, что нынешние моторы легковых автомобилей отличаются высоким качеством материалов и новационной технологией производства. Поэтому вполне возможно, что к указанным значениям двигатели смогут приблизиться, но при соблюдении ряда условий.

«Чтобы двигатель прослужил долго, важно проводить регулярное техобслуживание автомобиля в сервисном центре с обязательными процедурами по замене масла и фильтров в соответствии с рекомендациями производителя, свечей зажигания, проверки состояния системы охлаждения, тормозов, подвески и других компонентов», — перечислил собеседник издания.

Второй немаловажный фактор – это качество топлива, подчеркнул Константинов. Поддерживать мотор в хорошем состоянии позволит только топливо проверенных брендов. И третий фактор долговечности двигателя и других агрегатов, систем и деталей автомобиля – аккуратное вождение, убежден эксперт.

Речь идет о спокойном передвижении на автомобиле на допустимых скоростях, без резких маневров и рывков, а также строгое соблюдение правильного режима работы двигателя – без перегрева и перегрузок, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru