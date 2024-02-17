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Скорость за 300: супермотоциклы с V4, которые можно купить

На видео показали самые быстрые мотоциклы с двигателем V4

Итак, вас ждет высокая кухня мира мотоциклов. Мотоциклетные моторы V4 появились как более компактная альтернатива рядным «четверкам», бонусом дающая еще и оптимальную развесовку, выражающуюся в улучшении сцепления ведущего колеса с дорогой при резком открытии газа.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Carver One – самый чокнутый авто-мото в мире

Сейчас такие движки не очень распространены, потому что довольно сложны в изготовлении. Они остались либо в сравнительно недавнем прошлом, либо в активах у самых именитых брендов, во имя перфоманса не стоящих за ценой.

В новом видео вы увидите Ducati Diavel V4, Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, Honda VFR1200F, Yamaha V-max 1700 и других представителей топ-10 болидов на V4, способных катапультировать вас в иную Вселенную. На каждый мотоцикл мы посмотрим в движении на предельных скоростях, а в конце будет нечто и вовсе особенное...

Источник: Mysportbike

Онлайн-розыгрыш автомобилей
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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 88
17.02.2024
Фото:Unsplash
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