Пост президента Daihatsu с 1 марта займет глава подразделения Toyota в Южной Америке

Глава Daihatsu уходит в отставку из-за скандала с данными краш-тестов

В подразделении японской автомобильной компании Daihatsu Motor глобальные перестановки — президент Соитиро Окудайра уйдет в отставку на фоне скандала с фальсификациями данных краш-тестов. Такое заявление обнародовали в компании.

Окудайру с 1 марта сменит Масахиро Иноуэ, ранее он занимал пост главы подразделения Toyota в Южной Америке.

«Мы хотели бы дать гарантию, что меры по предотвращению подобных инцидентов будут реализованы вместе с Toyota. Мы будем делать все возможное, чтобы реформировать и оживить Daihatsu», — заявил Иноуэ в ходе пресс-конференции в Токио.

Напомним, в 2023 году «дочка» Toyota — Daihatsu – стала участником сандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, которые могли негативно сказаться на безопасность в ходе эксплуатации автомобилей. Специальная созданная комиссия выявила более 170 нарушений в отношении десятка моделей, под брендом Toyota в том числе.

После итогов комиссии были приостановлены поставки автомобилей в Японии и за рубеж всех автомобилей Daihatsu, включая модели Toyota: Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.

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Источник: tass.ru