Что этот велосипедист делает на подземном паркинге? Ничего хорошего! (видео)

В Москве задержали подозреваемого в кражах велосипедов с подземных парковок

В Москве сотрудники уголовного розыска и ППС задержали 30-летнего безработного, который подозревается в краже дорогих велосипедов. Орудовал дерзкий веловор в районе Раменки на протяжении лета и осени прошлого года.

Именно тогда в полицию стали поступать заявления о кражах от жителей домов на Мосфильмовской и Ломоносовском проспекте. На сегодняшний день известно, что общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.

«Установлено, что злоумышленник заезжал на парковки на недорогом двухколесном транспорте, который оставлял взамен похищенных средств передвижения. Для конспирации он носил маску и солнцезащитные очки. В настоящее время установлено 5 эпизодов преступной деятельности мужчины. По версии полиции, украденные велосипеды он продавал. Однако один из них оперативники нашли и вернули законному владельцу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, а сам обладатель загадочной маски отправлен под подписку о невыезде.

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Источник: МВД Медиа