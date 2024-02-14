Обновленные экстерьер и интерьер и современные технологии — дебют Skoda Octavia 2024
Сегодня, в День святого Валентина, состоялась мировая презентация обновленной Skoda Octavia 2024 года. Производитель обещает улучшенный дизайн и внедрение новых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Премьера транслировалась из виртуальной студии. Отмечается, что у Octavia 2024 изменился внешний дизайн, включая бамперы и световые элементы. Автомобиль оснащен новой мультимедийной системой. Об остальных инновациях пока нет точной информации, как и о силовом агрегате, но ожидается, что автомобилю сохранили стандартные бензиновые двигатели, как минимум есть две гибридные версии PHEV с дизельным двигателем.
Спортивная версия порадует любителей этой модели более агрессивным дизайном, оригинальными колесами, усиленными тормозами и перенастроенной подвеской. Ожидается, что новая Octavia RS 2024 года будет такой же мощной, как и предыдущая версия.
Есть информация, что из линейки исчезнет версия Scout повышенной проходимости, поэтому модель 2024 года будет только в кузовах лифтбек и универсал.
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Источник: skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.