Обновленные экстерьер и интерьер и современные технологии — дебют Skoda Octavia 2024

Обновленную Skoda Octavia показали в Сети в День влюбленных

Сегодня, в День святого Валентина, состоялась мировая презентация обновленной Skoda Octavia 2024 года. Производитель обещает улучшенный дизайн и внедрение новых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Премьера транслировалась из виртуальной студии. Отмечается, что у Octavia 2024 изменился внешний дизайн, включая бамперы и световые элементы. Автомобиль оснащен новой мультимедийной системой. Об остальных инновациях пока нет точной информации, как и о силовом агрегате, но ожидается, что автомобилю сохранили стандартные бензиновые двигатели, как минимум есть две гибридные версии PHEV с дизельным двигателем.

Спортивная версия порадует любителей этой модели более агрессивным дизайном, оригинальными колесами, усиленными тормозами и перенастроенной подвеской. Ожидается, что новая Octavia RS 2024 года будет такой же мощной, как и предыдущая версия.

Есть информация, что из линейки исчезнет версия Scout повышенной проходимости, поэтому модель 2024 года будет только в кузовах лифтбек и универсал.

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Источник: skoda