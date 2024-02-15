Skoda представила необычную Октавию

265 «лошадей» и полный привод – появилась Octavia на все случаи жизни

Чешская марка представила флагманскую версию Октавии – RS в кузове универсал. Это вместительный и очень мощный автомобиль.

Octavia получила новые матричные светодиодные фары с функцией адаптивного дальнего света. Противотуманки в бампере исчезли, хотя ими оснащали Октавию с момента появления обновленной модели второго поколения в 2009 году.

Skoda Octavia RS 2024

Задняя часть почти не изменилась, а из-за дизайна задних фонарей теперь напоминает Audi. Также Октавия получила обновленную линейку легкосплавных дисков размером от 16 до 19 дюймов и разных расцветок (есть оранжевые Phoenix Orange и зеленые Mamba Green).

Skoda Octavia RS 2024

Шрифт надписей, говорящих о марке и модели, был слегка изменен, а логотип RS спереди и сзади стал крупнее.

Skoda Octavia RS 2024

Octavia RS будет предлагаться только с бензиновым двигателем. 2-литрового дизеля, который предлагался с передним и полным приводом, больше не будет.

Кстати, обычная Octavia после обновления этого года лишилась трехцилиндрового двигателя 1.0 TSI, и теперь в базе предлагается 1.5 TSI мощностью 116 л.с. и 220 Нм, либо 150 л.с. и 250 Нм. Они могут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод только передний.

Во флагманской Octavia RS есть и полный привод и 265-сильный бензиновый мотор 2.0 TSI, который на 20 л.с. мощнее, чем версия до рестайлинга, а также роботизированная коробка DSG-7.