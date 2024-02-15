Skoda представила необычную Октавию
Чешская марка представила флагманскую версию Октавии – RS в кузове универсал. Это вместительный и очень мощный автомобиль.
Octavia получила новые матричные светодиодные фары с функцией адаптивного дальнего света. Противотуманки в бампере исчезли, хотя ими оснащали Октавию с момента появления обновленной модели второго поколения в 2009 году.
Задняя часть почти не изменилась, а из-за дизайна задних фонарей теперь напоминает Audi. Также Октавия получила обновленную линейку легкосплавных дисков размером от 16 до 19 дюймов и разных расцветок (есть оранжевые Phoenix Orange и зеленые Mamba Green).
Шрифт надписей, говорящих о марке и модели, был слегка изменен, а логотип RS спереди и сзади стал крупнее.
Octavia RS будет предлагаться только с бензиновым двигателем. 2-литрового дизеля, который предлагался с передним и полным приводом, больше не будет.
Кстати, обычная Octavia после обновления этого года лишилась трехцилиндрового двигателя 1.0 TSI, и теперь в базе предлагается 1.5 TSI мощностью 116 л.с. и 220 Нм, либо 150 л.с. и 250 Нм. Они могут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод только передний.
Во флагманской Octavia RS есть и полный привод и 265-сильный бензиновый мотор 2.0 TSI, который на 20 л.с. мощнее, чем версия до рестайлинга, а также роботизированная коробка DSG-7.
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.