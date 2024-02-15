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Еще один мошеннический автосалон — не попадитесь!

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве при торговле автомобилями

В Удмуртской Республике задержали восьмерых работников автосалона в Ижевске – они подозреваются в мошенничестве при продаже машин и использовании сразу двух криминальных схем. В первом случае сотрудники колл-центра обзванивали клиентов, предлагали авто по низким ценам, сулили бонусы и акции.

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Человек соглашался, приходил в автосалон, подписывал договор купли-продажи… А потом знакомился с его деталями и выяснял, что итоговая стоимость машины – значительно выше той, что оговаривалась заранее.

«Вторая криминальная схема заключалась в предложении обменять свое транспортное средство на выгодных условиях. Аферисты покупали машины за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новый автомобиль. Однако в договоре купли-продажи его стоимость не снижалась. При отказе от сделки недовольным предлагали вернуть лишь ту сумму, за которую они продали свое транспортное средство», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общий ущерб от десяти эпизодов противоправной деятельности превысил 2,2 миллиона рублей, сообщает источник. Полиция и Росгвардия задержали подозреваемых, изъяли вещдоки, после чего следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Возможно, раскрыты еще не все эпизоды, так что расследование продолжается.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
15.02.2024
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