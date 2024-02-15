Сборка Lada может начаться в Азербайджане — АВТОВАЗ ведет переговоры
В настоящее время АВТОВАЗ ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане. Об этом представителям СМИ рассказал президент компании Максим Соколов в кулуарах выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация АВТОВАЗа в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров», – уточнил глава корпорации.
Соколов выразил надежду, что по этому региону весной будут позитивные новости в части присутствия АВТОВАЗа в Азербайджане.
Напомним, отечественный производитель АВТОВАЗ имеет производственные площадки в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В мае 2023 года французский автоконцерн Renault передал свою долю в АВТОВАЗе (67,69%) в госсобственность Российской Федерации.
Линейка российской марки состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По итогам 2023 года продажи автомобилей Lada составили 352,6 тысячи единиц – это почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2022 года.
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Источник: ria.ru
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