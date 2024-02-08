Lada Iskra – вот какой будет задняя часть кузова!

АВТОВАЗ запатентовал дизайн заднего бампера для перспективной Lada Iskra

Сразу вслед за изображениями переднего бампера в базе Роспатента появился и документ, описывающий задний бампер перспективной модели АВТОВАЗа – Lada Iskra. Напомним, ранее производитель запатентовал передний бампер кросс-версии, а также полностью собранный интерьер Искры.

Внешний вид заднего бампера Искры в целом решен в том же ключе, что у рестайлинговой Весты. Возможно, это указывает на то, что обоими проектами занималась команда англичанина Стива Маттина, покинувшего пост шеф-дизайнера бренда Lada в конце 2020 года. Впрочем, первые подробности по Искре (тогда ее называли Lada B-класса) появились лишь в 2022-м.

Задний бампер Lada Iskra, патентные изображения

В любом случае, Искра сохраняет тот язык дизайна и ту «ДНК бренда», основой и главным носителем которой является Веста. Lada Iskra в модельной иерархии будет стоять ступеньку ниже – это более компактный автомобиль – и, как не раз заявляли официальные представители АВТОВАЗа, со временем заменит самую популярную модель отечественного бренда, Гранту.

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Источник: Роспатент, Автопоток