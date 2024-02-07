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Лада Искра – новые подробности дизайна!

АВТОВАЗ запатентовал бамперы перспективной модели Lada Iskra

Очередной элемент кузова перспективной модели Lada Iskra появился в открытой части базы Федерального института промышленной собственности. На сей раз это бамперная группа автомобиля в стандартном исполнении. Напомним, в декабре АВТОВАЗ запатентовал бамперы кросс-версии, а также интерьер в сборе.

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Заодно запатентована и обивка багажного отделения (справа)
Заодно запатентована и обивка багажного отделения (справа)

Судя по свежим изображениям, передняя часть обычной Искры по дизайну будет весьма тесно перекликаться с кросс-версией – разве что бампер будет чуть менее массивным в нижней части, зоны противотуманных фар будут лаконичнее, а «соты» решетки – мельче.

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Крупные же элементы, включая икс-образные «бумеранги», впервые примененные на Весте и отсылающие к временам, когда шеф-дизайнером АВТОВАЗа был англичанин Стив Маттин, будут сохранены. Напомним, Lada Iskra базируется на доставшейся в «наследство» от Renault платформе CMF-B и глобально, как модель, была спроектирована еще несколько лет назад.

Для доведения модели до конвейера у заводчан остается ровно год: по нынешнему плану, старт производства Lada Iskra на площадке АВТОВАЗа в Тольятти запланирован на начало 2025 года.

Источник: ФИПС, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ФИПС
Количество просмотров 2
07.02.2024
Фото:ФИПС
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